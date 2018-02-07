Кудрин: из-за демографических вызовов без повышения пенсионного возраста в России не обойтись

В связи с серьёзными международными демографическими вызовами России не обойтись без повышения пенсионного возраста, считает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Демография — старение населения. Если в 1970 году было 3,7 работающего на одного пенсионера, то сейчас, к 2019 году, это примерно два человека — и дальше будет уменьшаться», — рассказал Кудрин в ходе выступления на всероссийском конкурсе «Лидеры России».

Он пояснил, что относительно средней заработной платы пенсия в настоящий момент составляет примерно 33—34%, таким образом, человек, выходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания.

«В Международной организации труда считают, что государство должно обеспечивать минимум 40% уровня пенсии от зарплаты, а с учётом добровольных накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в развитых странах — Британии, Германии, Италии», — отметил Кудрин.

По его словам, Россия должна выйти на эти параметры через десять, 15 или 20 лет.

«Но в том числе и повышение пенсионного возраста — без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу: в ближайшие лет шесть примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76—78, а дальше это должно быть 80 — уровень развитых стран», — подчеркнул председатель совета ЦСР.

Ранее, как передавала «Газета.Ru», глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что увеличение пенсионного возраста может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий.