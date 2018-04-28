Медведев заявил о готовности обсуждать вопрос пенсионного возраста на законодательном уровне

Дискуссии касательно повышения пенсионного возраста ведутся не первый год, ситуация находится на пороге обсуждения на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

«Решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать очень отрицательных настроений среди людей, не создать ощущение незащищённости», — сказал Медведев.

По его словам, консультации и обсуждения по вопросу повышения пенсионного возраста ведутся уже несколько лет.

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — пояснил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что нынешняя пенсионная система жизнеспособна, но не идеальна.

«Ещё раз подчеркиваю, она не идеальна, её, конечно, придётся в будущем донастраивать. Но самое главное, чтобы эта система была обеспечена деньгами. И вот эта задача является важнейшей задачей для любого правительства. И для нашего, и для будущего», — заключил Медведев.

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