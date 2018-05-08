Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста
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«Решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать», — сказал Медведев.
При этом он отметил, что существующая система несовершенна.
«Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчёт. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий… мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте», — добавил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся не первый год: сегодня ситуация находится на пороге обсуждения на законодательном уровне. По его словам, решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.