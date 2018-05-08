Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.
Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

«Решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что существующая система несовершенна.

«Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчёт. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий… мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте», — добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся не первый год: сегодня ситуация находится на пороге обсуждения на законодательном уровне. По его словам, решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных