«Никто не будет торопиться»: законопроект о повышении пенсионного возраста могут внести в Госдуму 14 июня

Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он не исключил, что правительство внесёт документ на рассмотрение 14 июня. В то же время Володин отметил, что «нарушать регламент и торопиться» никто не будет. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что относится к этой проблеме «в высшей степени осторожно», и отметил, что ключевой задачей является повышение доходов пенсионеров.

Нижняя палата парламента успеет рассмотреть закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии, если 14 июня документ внесут в Госдуму. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В то же время он отметил, что «никто не будет торопиться» и нарушать регламент.

«Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц. Мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем обсуждать его в летнее время и, соответственно, в сентябре при подготовке ко второму чтению», — цитирует Володина РИА Новости.

Он подчеркнул, что депутаты «должны строить работу на основе регламента, федеральных законов и руководства Конституцией».

О том, что проект может быть внесён в парламент 14 июня, сообщил источник агентства в парламенте.

Споры о возрасте

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в стране может начаться в 2019 году.

«Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — отмечала она.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, решение о повышении пенсионного возраста в России является верным.

«Эта норма, которой уже более 50 лет, точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития», — цитирует Грефа РИА Новости.

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

Сейчас значения пенсионного возраста в России для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

Как отмечал Алексей Кудрин, занимавший пост главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР), повышение пенсионного возраста в России необходимо в связи с серьёзными международными демографическими вызовами.

«Демография — старение населения. Если в 1970 году было 3,7 работающего на одного пенсионера, то сейчас, к 2019 году, это примерно два человека — и дальше будет уменьшаться», — говорил Кудрин.

В то же время бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил против повышения пенсионного возраста.

«Повышение пенсионного возраста ничего не даст. С финансовой точки зрения это капля в море, сегодня у нас существует больше проблем, с которыми надо справляться... В России, на мой взгляд, нет проблемы недостатка трудовых ресурсов — у нас, наоборот, избыточная занятость населения. Наконец, с социальной и психологической точек зрения повышение пенсионного возраста — вредно», — рассказал он в беседе с корреспондентом RT.

Титов считает, что повышение пенсионного возраста «не решит проблему недостатка трудовых ресурсов».

Главная задача — повышение доходов

Тему повышения пенсионного возраста в ходе прямой линии затронул президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что относится к этой проблеме с осторожностью.

«Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причём значительное повышение их доходов», — сказал он.

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Он подчеркнул, что в ближайшее время главной задачей во всей системе пенсионного обеспечения будет «значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при повышении пенсионного возраста должен быть «плавный переходный период».

«Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», — предложила она.

Таким образом, отметила Матвиенко, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, если оно состоится, окончательно произойдёт только через десять лет после принятия закона.

По данным газеты «Ведомости», ЦСР предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 года.

В то время как вопрос о повышении пенсионного возраста остаётся дискуссионным, возврата к обязательной пенсионной системе не ожидается. Об этом во время выступления на ПМЭФ заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, развитие накопительной системы необходимо «для обеспечения достойной пенсии».

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — подчеркнул министр.