Греф прокомментировал возможное повышение пенсионного возраста

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Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя возможное повышение пенсионного возраста в России, заявил, что подобное решение является верным.
Греф прокомментировал возможное повышение пенсионного возраста
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  • globallookpress.com

«Я считаю, это абсолютно правильный процесс», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что и сам вскоре станет пенсионером.

Как подчеркнул Греф, женщины рожают детей в 55 лет, а «возраст дожития» в мире отодвигается.  

«Эта норма, которой уже более 50 лет, точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития», — добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, отметил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в России. 

В мае на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, пенсионная реформа может начаться уже в 2019 году. 

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