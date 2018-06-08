Греф прокомментировал возможное повышение пенсионного возраста

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя возможное повышение пенсионного возраста в России, заявил, что подобное решение является верным.

«Я считаю, это абсолютно правильный процесс», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что и сам вскоре станет пенсионером.

Как подчеркнул Греф, женщины рожают детей в 55 лет, а «возраст дожития» в мире отодвигается.

«Эта норма, которой уже более 50 лет, точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития», — добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, отметил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в России.

В мае на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, пенсионная реформа может начаться уже в 2019 году.