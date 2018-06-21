Выше инфляции: пенсии в России будут проиндексированы на 7% в 2019 году

В России в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 1000 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пенсии будут проиндексированы на 7%. Он также отметил, что рост выплат в будущем году превысит темпы инфляции. Повышение коснётся только неработающих пенсионеров, однако депутаты Госдумы намерены просить правительство расширить применение индексаций.

Пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы. Он отметил, что таким образом в среднем по стране выплаты вырастут на 1 тыс. рублей, что существенно превышает инфляцию.

«Наша задача в следующем году — увеличить (ежемесячную. — RT) пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. <…> Он составит рост пенсий примерно на уровне семь процентов к уровню текущего года», — цитирует РИА Новости слова министра.

Он напомнил, что обычно пенсии индексируются на уровне инфляции предыдущего года. Так, по его словам, в нынешнем году она прогнозируется в размере около 3%, а в 2019-м — на уровне 4—4,5%.

В настоящий же момент, как заявляла 19 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина, «инфляция находится на уровне 2,5%».

Также по теме «Курс на долгосрочную финансовую устойчивость»: почему в России повысили стаж для получения страховых пенсий RT обсудил с экспертами порядок получения страховой пенсии в России. Для её оформления необходимо иметь минимальный трудовой стаж и...

«Поэтому в следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражении. Это основная наша задача, и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и, соответственно, в сопряжённом с ним законе о федеральном бюджете», — добавил Силуанов.

«Вопрос не закрыт»

Между тем ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что индексация затронет только неработающих пенсионеров. Однако в комитете Госдумы по труду 16 мая заявили о намерении направить письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение проработать вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Помимо этого депутаты предложили возместить этой категории граждан суммы, которые не выплачивались им в предыдущие годы из-за их отмены.

Напомним, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года.

Вместе с тем Дмитрий Медведев во время апрельского отчёта в Госдуме заявил, что вопрос о возвращении индексации полностью не закрыт.

«Мы действительно начисляли индексацию работающим пенсионерам, в какой-то момент мы были вынуждены от этого отказаться, скажем по-честному, только по экономическим причинам. Просто потому, что у нас не хватало на это денег.

Это не означает, что к этому вопросу невозможно вернуться, к этому вопросу можно возвращаться, но при этом нужно понимать, что все-таки финансовое положение работающих и неработающих пенсионеров несколько разное. Но, подчеркиваю, этот вопрос не закрыт», — говорил он.

Повышение в цифрах

Отметим, что очередная индексация социальных пенсий была проведена 1 апреля 2018 года. Выплаты увеличились на 2,9%, составив примерно 255 рублей. В соответствии с этим в среднем социальная пенсия выросла до 9 тыс. рублей.

На эту выплату могут претендовать нетрудоспособные граждане, которые живут в России на постоянной основе. Им она может назначаться по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны. Повышение коснулось 3,2 млн человек.

В нынешнем году расходы на индексацию составят 1,07 млрд рублей в месяц и 9,6 млрд рублей в целом.

Изменения системы

С 2019 года могут вступить в силу изменения в российском пенсионном законодательстве. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму 16 июня.

Также по теме «Будет серьёзная дискуссия»: осенью Госдума рассмотрит вопрос о внесении изменений в пенсионное законодательство Решение по внесению изменений в пенсионное законодательство будет принято осенью 2018 года. Сейчас необходимые документы направлены в...

Согласно ему, предлагается закрепить пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. При этом гражданам с большим стажем (45 лет — для мужчин, 40 лет — для женщин) в рамках реформы предлагается давать возможность выйти на пенсию на два года раньше установленного порога.

Госдума намерена принять окончательное решение по внесению изменений в пенсионное законодательство осенью 2018 года. Сейчас же необходимые документы направлены в регионы и различные общественные организации. Они в течение месяца должны предоставить свои комментарии и рекомендации к правительственному законопроекту.

Пока же возраст выхода на пенсию у россиян составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В большинстве же остальных развитых странах мира пенсионный возраст составляет 60—65 лет, причём в некоторых государствах нет возрастного разделения для мужчин и женщин.