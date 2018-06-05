В ЦБ дали прогноз по росту инфляции в России

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Инфляция в России достигнет отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось. Такие данные, как сообщает ТАСС, приводит Банк России в ежемесячном бюллетене «О чём говорят тренды».
В ЦБ дали прогноз по росту инфляции в России
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«Краткосрочные проинфляционные риски выросли по сравнению с началом года»,— говорится в документе. 

Отмечается, что на это повлияло продолжающееся повышение реальной заработной платы, которое превосходит темпы роста производительности труда, а также рост стоимости моторного топлива на фоне повышения мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, что рост цен на бензин может дать дополнительный прирост до 0,4 процентного пункта в годовой уровень инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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