В ЦБ дали прогноз по росту инфляции в России

Инфляция в России достигнет отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось. Такие данные, как сообщает ТАСС, приводит Банк России в ежемесячном бюллетене «О чём говорят тренды».

«Краткосрочные проинфляционные риски выросли по сравнению с началом года»,— говорится в документе.

Отмечается, что на это повлияло продолжающееся повышение реальной заработной платы, которое превосходит темпы роста производительности труда, а также рост стоимости моторного топлива на фоне повышения мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, что рост цен на бензин может дать дополнительный прирост до 0,4 процентного пункта в годовой уровень инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.