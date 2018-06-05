В ЦБ дали прогноз по росту инфляции в России
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«Краткосрочные проинфляционные риски выросли по сравнению с началом года»,— говорится в документе.
Отмечается, что на это повлияло продолжающееся повышение реальной заработной платы, которое превосходит темпы роста производительности труда, а также рост стоимости моторного топлива на фоне повышения мировых цен на нефть.
Ранее сообщалось, что рост цен на бензин может дать дополнительный прирост до 0,4 процентного пункта в годовой уровень инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.