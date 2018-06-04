ЦБ: рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4 процентного пункта

Рост цен на бензин может дать дополнительный прирост до 0,4 процентного пункта в годовой уровень инфляции, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Хотя инфляция как общий уровень цен остаётся на низком уровне — 2,4%, но в её структуре проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Так, по её словам, в апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%.

«Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции — от 0,2 до 0,4 процентного пункта», — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что регулятор будет учитывать фактор цен на топливо при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак связал подорожание бензина с ростом мировых цен на нефть на внешних рынках. Кроме того, он сообщил, что стоимость топлива будет зафиксирована на уровне конца мая.

В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, призвал нефтяные компании не проявлять эгоизм.

По данным Росстата, в период с 21 по 27 мая цены на бензин выросли почти на рубль.