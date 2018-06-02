Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне конца мая.

Как он заявил в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», об этом правительство России договорилось с нефтяными компаниями.

«Они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы — нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — цитирует РИА Новости Козака.

Ранее глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что для стабилизации цен на бензин стоит использовать рыночные меры.