Глава ФАС назвал меры по стабилизации цен на бензин

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что для стабилизации цен на бензин стоит использовать рыночные меры — «максимальное наполнение своего рынка».
Глава ФАС назвал меры по стабилизации цен на бензин
  • globallookpress.com
  • © Allexander Makarov/Russian Look

«Прежде всего, нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита», — приводит РИА Новости слова Артемьева.

Он добавил, что рынок можно наполнить максимальным увеличением производства, загрузкой мощностей, невыведением в ремонт заводов, а также уменьшением экспорта.

Артемьев отметил, что решение об ограничении экспорта нефтепродуктов компаниями должно приниматься добровольно.

По его словам, вопрос интервенций на рынке нефтепродуктов в настоящее время не обсуждается.

1 июня стало известно, что российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо из-за роста цен. 

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