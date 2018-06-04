Медведев заявил, что нефтяные компании не должны проявлять эгоизм

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с ценами на бензин в стране, заявил, что нефтяные компании не должны проявлять эгоизм.

«Нужно не ослаблять контроля вообще за тем, что происходит, потому что в такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизма», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также отметил, что были предприняты меры для улучшения ситуации.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне конца мая. По его словам, об этом правительство России договорилось с нефтяными компаниями.

Он также объяснил, что цены увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.