Козак объяснил рост цен на бензин в России

Вице-премьер России Дмитрий Козак полагает, что цены на бензин в стране увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.

«Чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин, и мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке», — пояснил Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По словам вице-премьера, в России розничные цены на топливо не самые высокие в мире.

«В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублёвом выражении в два раза выше, чем в нашей стране», — пояснил Козак.

Ранее Козак рассказал, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы.

По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 мая бензин в Москве подорожал почти на рубль.

30 мая представители крупнейших нефтяных компаний заявили о готовности удерживать текущие розничные цены на бензин и дизтопливо в России.