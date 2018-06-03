Козак объяснил рост цен на бензин в России
«Чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин, и мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке», — пояснил Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
По словам вице-премьера, в России розничные цены на топливо не самые высокие в мире.
«В такой же нефтяной стране, в Норвегии, они в рублёвом выражении в два раза выше, чем в нашей стране», — пояснил Козак.
Ранее Козак рассказал, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы.
По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 мая бензин в Москве подорожал почти на рубль.
30 мая представители крупнейших нефтяных компаний заявили о готовности удерживать текущие розничные цены на бензин и дизтопливо в России.