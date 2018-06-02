«Снижение нагрузки»: правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин

Крупнейшие нефтяные компании согласились зафиксировать стоимость бензина и дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Также кабинет министров принял решение снизить акцизы на нефтепродукты на месяц раньше. Как подчеркнул Козак, РФ не придётся сокращать расходы федерального бюджета из-за опережающего роста доходов от нефтегазового сектора. В Российском топливном союзе отметили, что от этой договорённости выиграют рядовые потребители и малый бизнес.

Цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне 30 мая. При этом акцизы на нефтепродукты снизят с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи заместителя председателя правительства Дмитрия Козака с 13 крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Он также отметил сознательность бизнес-структур, которые согласились с ростом нагрузки на простых граждан РФ.

«Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать. Мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — сказал Козак в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер добавил, что участники совещания взяли на себя обязательства, зафиксировав те цены, которые были по состоянию на 30 мая. По словам замглавы кабмина, требовать от компаний снизить цены и работать себе в убыток — невозможно.

«Мы также договорились, что на месяц раньше произведём снижение акцизов. У нас есть понимание, каким образом отбалансировать доходы и расходы федерального бюджета», — пояснил он.

Также по теме Остановка по требованию: с 1 июня в России намерены снизить акцизы на топливо Российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо уже 1 июня. Об этом по итогам совещания с...

Козак также заявил об отсутствии необходимости сокращать расходы федерального бюджета из-за опережающего роста доходов от нефтегазового сектора, которые составили более чем 2 трлн рублей.

Таким образом, с 1 июня акцизы за тонну топлива для бензина снижены на 3000 рублей, а для дизельного топлива — на 2000 рублей.

Согласно данным Росстата по состоянию на 28 мая, средняя цена на бензин марки АИ-92 составила 41,09 рубля за литр, АИ-95 — 44,06 рубля, АИ-98 — 49,06 рубля, ДП — 43,91 рубля. При этом за неделю 21—27 мая рост стоимости бензина отмечался в 81 центре субъектов РФ. Наиболее значительное увеличение цены зафиксировано в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), в то время как в Москве оно составило 2,2%.

«Обоюдная выгода»





Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что соглашение правительства и нефтегазовых компаний положительно отразится на автолюбителях и представителях малого бизнеса, чья деятельность связана с транспортными услугами.

«Естественно, для потребителей это выгодно, поскольку цены немного отступят от тех позиций, которые есть сейчас, а главное — не будут расти дальше.

Люди станут платить меньше за дизельное топливо и бензин, то есть здесь, во-первых, прямая выгода их кошельку.

Автолюбители сразу же на себе это почувствуют. Во-вторых, весь малый бизнес, который что-либо перевозит на автотранспорте, придёт к тому, что можно понизить цены или не закладывать рост на нефтепродукцию в стоимость конечного товара», — отметил он.

Эксперт добавил, что договорённость также принесёт выгоду нефтяникам. По словам Юшкова, для них это могло обернуться большими затратами из-за увеличения тарифов на экспорт.

Также по теме Топливный вопрос: с чем связан галопирующий рост цен на бензин в России Совет Федерации намерен обратиться в правительство по поводу удорожания бензина. По данным Росстата, в апреле производители топлива...

«Альтернативой для них были бы более жёсткие меры — рост экспортной пошлины на нефтепродукты. Это означало бы убытки для нефтяников, потому что сейчас они довольно большие объёмы экспортируют... Чтобы насытить внутренний рынок пришлось бы пожертвовать прибыльностью самих компаний. В этих условиях тот вариант, при котором они сами могут регулировать цены, для них даже наиболее предпочтителен», — заключил собеседник.

Первый вице-президент Российского топливного союза (РТС) Олег Ашихмин также подтвердил положительную сторону фиксации цен, однако подчеркнул, что проблема решена не до конца.

«На самом деле, мера направлена на благо потребителя, но фиксация розничных цен на ситуацию на рынке не влияет. Дело в том, что у нас очень высокие оптовые цены, которые загоняют розницу в убыток. Основная задача состоит в том, чтобы снизить оптовые цены путём наполнения нефтепродуктами внутреннего рынка. Те меры, которые сейчас принимаются, направлены на решение этой проблемы, но основная задача — чтобы на биржевой площадке был объём продаж или выставлялось такое количество нефтепродуктов, которые бы на 100% обеспечивали внутренний рынок и ослабляли рост цен на нём», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, в марте на биржевую площадку выставлялось 50 тонн нефтепродуктов в сутки, а уже в апреле эта цифра упала до 12 тонн. Накануне комментарий по этой ситуации дал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, предложивший «залить биржу бензином, дизельным топливом».

«Остановка роста розничных цен на АЗС — плюс для потребителя, но для участников рынка это не решает проблемы. Думаю, сейчас будут приняты меры, в том числе неординарные, со стороны правительства для того, чтобы снизить оптовые цены, и тогда роста розничных цен не будет. Понятно, что падения стоимости бензина не произойдёт», — заключил вице-президент РТС.