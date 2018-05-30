Топливный вопрос: с чем связан галопирующий рост цен на бензин в России

Совет Федерации намерен обратиться в правительство по поводу удорожания бензина. По данным Росстата, в апреле производители топлива подняли цену на 13%, тогда как годом ранее она выросла на 4,9%. Сенаторы не исключают проблем в сельском хозяйстве из-за галопирующего роста стоимости топлива. В свою очередь, эксперты отмечают, что кабмину необходимо устранить возникший дисбаланс между внутренним и внешним рынками нефтепродуктов. В чём причина резкого роста цен и какие меры могут исправить ситуацию — в материале RT.

Российские сенаторы обеспокоились ростом цен на бензин и дизтопливо. Так, 30 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщила, что в среднем по стране стоимость топлива выросла на 22,5%, тогда как инфляция держится на уровне 4%.

По мнению парламентариев, в такой ситуации нагрузку почувствуют не только граждане, которые покупают бензин в розницу. Рост оптовых цен может спровоцировать трудности в сельском хозяйстве. Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам Совфеда подготовить письмо в министерства с требованием решить проблему удорожания стоимости топлива.

«Надо останавливать этот галопирующий рост цен на топливо. Давайте очень жёстко и оперативно обратимся, и пусть они нам дадут ответ, они собираются как-то влиять на эту ситуацию», — цитирует ТАСС Матвиенко.

В свою очередь, пресс-служба Министерства энергетики распространила сообщение, в котором говорится, что ситуация с топливным обеспечением внутрироссийского рынка является стабильной, а сама нефтеперерабатывающая отрасль работает в штатном режиме.

Впрочем, пока официальная статистика свидетельствует о резком подорожании топлива. По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин сразу на 13% по сравнению с мартом. За аналогичный период прошлого года этот показатель вырос лишь на 4,9%. Зимой топливо дешевело — на 10,3% в январе и на 2,8% в феврале. Сейчас розничные цены на бензин колеблются в диапазоне от 37 до 42 рублей за литр в зависимости от региона.

Неподъёмная ноша

«Ускорение роста розничных цен происходит из-за того, что относительно дешёвые запасы нефтепродуктов, которые участники рынка сформировали несколько месяцев назад, уже израсходованы. Поскольку закупаемый сейчас товар имеет гораздо более высокую себестоимость, операторы розничного рынка вынуждены быстрее повышать цены на заправках», — говорится в последнем отчёте агентства «Аналитика товарных рынков».

Как пояснил в беседе с RT президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас разница между оптовой и розничной ценой за литр бензина составляет всего около восьми копеек. Из этой суммы ретейлерам также требуется вычесть расходы на транспортировку, зарплаты рабочим и прочие расходы. В такой ситуации владельцы заправок вынуждены повышать отпускную цену, чтобы оставаться «в плюсе».

В свою очередь, крупные производители нефтепродуктов стремятся повысить цену на фоне ощутимой налоговой нагрузки, отметил эксперт.

«Существующая налоговая нагрузка создаёт в целом негативную ситуацию на рынке. Регулятором созданы правила игры, согласно которым внутренний рынок находится в проигрышных условиях по сравнению с внешним рынком. Нефтекомпании не справились с режимом административной регулировки, и цена на нефтепродукты пошла вверх», — пояснил Павел Баженов.

Аналогичное давление ощущают и небольшие нефтедобывающие компании России, сообщили RT в Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».

«Прошедший налоговый манёвр в нефтедобывающей отрасли должен был перестроить соотношение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины. В результате крупные компании, экспортирующие нефть, получили послабления по экспорту. Однако НДПИ, который уплачивают все российские компании, включая мелкие, был увеличен. Это также сказалось на себестоимости производимой продукции», — пояснила RT заведующая кафедрой международного нефтегазового бизнеса РГУНГ им. Губкина Маргарита Козеняшева.

Она отметила, что также существенными факторами, оказывающими влияние на уровень цен на нефтепродукты, являются инфляция и ослабление рубля. По мнению экспертов «Аналитики товарных рынков», внешние факторы также сыграли свою роль в ценообразовании — внутренний рынок стал менее привлекательным на фоне роста мировых цен на нефть и нефтепродукты благодаря сделке ОПЕК+.

Опрошенные RT аналитики также отмечают высокое значение акцизных сборов в структуре ценообразования на нефтепродукты.

«Если взять литр бензина, то около 60% его цены составят прямые налоги: НДПИ, акциз и НДС. К примеру, в литре бензина АИ-92 акциз составит около 8,35 рубля, НДПИ — 8,58 рубля, НДС — 7,58 рубля. Косвенные налоги также перекладываются на плечи автовладельцев», — пояснил Павел Баженов.

В свою очередь, сенаторы опасаются, что возможное снижение акцизов на бензин создаст дополнительные проблемы для региональных бюджетов, поскольку в этот сбор включены федеральная и региональная составляющие. Выпадающие доходы для российских регионов могут составить около 140 млрд руб., передаёт РИА Новости со ссылкой на сенатора от Орловской области Василия Иконникова.

Насытить внутренний рынок

По мнению Павла Баженова, снижение акциза способно снизить темпы роста цен на бензин и дизтопливо, но не предотвратить удорожание в принципе.

«Нужен комплекс мер, который позволил бы сбалансировать внутренний и внешний рынки. Мы выступаем за отмену акциза, учитывая сверхпремию компаний от экспорта нефти. Насытить внутренний рынок мы предлагаем за счёт интенсивных торгов на Санкт-Петербургской бирже. Нужно увеличить объёмы нефтепродуктов, которые предписывается реализовывать через биржу: 25% от производимого дизтоплива вместо текущих 5%, 50% бензина вместо существующих 10%», — пояснил RT Баженов.

По его мнению, также необходимо изменить алгоритм торгов — биржа должна генерировать цену в реальном времени (сейчас торги проходят с временным лагом). Кроме того, реализовывать нефтепродукты на торговой площадке должны все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с ежегодным объёмом производства от 1 млн тонн.

Как отметила Маргарита Козеняшева, российская налоговая система в топливно-энергетическом секторе является достаточно сложной и её реформирование требует взвешенного и продуманного подхода.

«Нигде в мире нет налоговой системы, которая имела бы один налог, удовлетворяющих всех. С другой стороны, нет в мире и налоговой системы, неизменной на протяжении десятков лет. Но когда мы видим постоянные изменения фискальной системы, это дезориентирует участников рынка», — резюмировала эксперт.