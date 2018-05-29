Росстат: производители бензина в России в апреле подняли цены на 13%

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Росстат сообщил, что цены производителей в России на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%.
Росстат: производители бензина в России в апреле подняли цены на 13%
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Согласно статистике ведомства, цены производителей на бензин марок Аи-81 — Аи-92 в апреле увеличились на 12,1%, марок Аи-93 — Аи-95 — на 13,7%, марок Аи-96 — Аи-98 — на 13,5%.

Удорожание отмечено в 15 субъектах Российской Федерации.

В апреле 2017 года цены производителей на бензин выросли по сравнению с мартом на 4,9%. Таким образом, в 2018 году темпы роста цен производителей на бензин по сравнению с прошлогодними были почти в три раза больше.

Ранее сообщалось, что бензин в Москве за неделю подорожал почти на рубль.

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