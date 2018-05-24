«Нужны системные меры, а не точечные решения»: как снижение акцизов повлияет на стоимость бензина и дизтоплива

Решение правительства России о снижении акцизов на топливо — это временная мера. Такое заявление сделал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. Он отметил, что к осени 2018 года будет разработано системное решение, которое должно автоматически регулировать цены на внутреннем рынке. Между тем, по словам Сазанова, снижение акцизов приведёт лишь к остановке роста стоимости топлива, но дешевле оно не станет.

Решение правительства России о снижении акцизов на топливо — это временная и точечная мера, которая должна на полгода решить проблему повышения цен в этом сегменте. Уже к осени 2018 года будут сформулированы первые системные решения этого вопроса, заявил Алексей Сазанов.

«Сейчас это решение на полгода. Дальнейшие системные меры прорабатываются. Нужны системные меры, а не точечные решения. Сейчас точечные меры, которые на полгода должны решить проблему, а дальше мы будем прорабатывать к осени какие-то системные решения», — рассказал Сазанов РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам собеседника агентства, возможно, решение по снижению цен будет принято в рамках налогового манёвра в нефтегазовой отрасли, однако есть и другие варианты урегулирования проблемы.

«Есть разные механизмы. По завершению налогового манёвра окончательное решение не принято. Если по нему будет принято окончательное решение, то, безусловно, в его рамках будет решаться вопрос. Если не будет принято, то будем искать иные варианты. Но системное решение должно быть, которое автоматически бы регулировало давление на цены внутреннего рынка при изменении цен на нефть», — пояснил Сазанов.

Глава департамента Минфина добавил, что в текущей ситуации снижение акцизов на топливо приведёт к остановке роста цен на бензин и дизельное топливо, но не к их снижению.

«Снижение цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — подчеркнул Сазанов.

Аналогичное мнение выразил президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. По его словам, анонсированное снижение акцизов поможет временно стабилизировать цены на топливо.

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«Мы благодарны правительству, что решение принято. Это изменение акцизов позволит на какой-то период стабилизировать цены, но я не думаю, что оно будет работать на понижение этих цен», — заявил Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

При этом на просьбу журналистов сделать прогноз по ценам на топливо в 2019 году глава ЛУКОЙЛа ответил: «Надеюсь, что цены на бензин в 2019 году сохранятся, потому что внутренний рынок чувствителен во всех отношениях».

В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за снижения акцизов из бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей.

«Выпадет у нас порядка 140 млрд рублей из федерального бюджета вместе с НДС, выпадет в том числе у субъектов РФ, которые получают эти акцизы в дорожные фонды. Поэтому вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между Федерацией и субъектами, чтобы субъекты не пострадали», — цитирует Силуанова Интерфакс.

По словам главы Минфина, осенью 2018 года будет принято решение, чем «закрывать» выпадающие из федерального бюджета доходы.

«Либо это будут дополнительные ненефтегазовые доходы, либо если их не будет, то заимствования. Осенью на основе прогноза сделаем оценку доходов бюджета, в том числе ненефтегазовых, и если их будет недостаточно, то выйдем с предложением по увеличению заимствований», — добавил Силуанов.

Напомним, в среду, 23 мая, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство приняло решение снизить акцизы на автомобильный бензин на 3000 рублей за тонну и на дизельное топливо — на 2000 рублей на тонну. Причиной таких действий стал серьёзный рост цен на топливо, превысивший темпы инфляции.

Так, согласно данным Росстата, только за неделю с 15 по 21 мая потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1,8%, а на дизельное топливо — на 1,6%.

Предполагается, что снижение акцизов должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

РИА Новости

«Консервативных рецептов фактически не существует»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с RT отметил, что принятое кабмином решение о временном снижении акцизов на топливо логично в условиях изменчивости ценовой конъюнктуры.

«Взятый горизонт логичен. Ценовая конъюнктура изменчива, мировые цены на нефть могут и снизиться, и в целом может поменяться ценообразование на розничном рынке. Поэтому и такой недолгосрочный подход по акцизам. Это снижение как минимум стабилизирует цены на топливо, удержит их рост. Главное — сдержать рост цен и уложиться в рамки годовой инфляции — это задача правительства», — отметил эксперт.

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При этом, по словам собеседника RT, есть различные варианты системных мер, которые могут быть проработаны правительством для регулирования в области топливного ценообразования.

«Консервативных рецептов фактически не существует, есть только радикальные подходы. Самый жёсткий — госрегулирование, это обсуждаемо, однако это уход от рынка, что не способствует конкуренции. Второй момент — каким-то образом посмотреть с точки зрения вертикально интегрированных холдингов на их разделение и выделение сбытовых сетей и таким образом обеспечить определённые условия для рыночного, а не картельного ценообразования», — заключил Пасечник.

В свою очередь, гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что обозначенное снижение акцизов по бензину и дизтопливу действительно не приведёт к падению цен на заправках.

«Что касается оптовых цен, в целом это решение может стабилизировать их. Без этого снижения акцизов у нас оставался существенный потенциал для роста крупнооптовых цен нефтепродуктов на бирже. Благодаря снижению акцизов этот потенциал роста практически сходит на ноль», — отметил эксперт.

Однако, по словам собеседника RT, даже при текущем уровне биржевых цен розничная реализация как бензина, так и дизтоплива убыточна.

«Именно поэтому снижение акцизов не только не сможет привести к снижению розничных цен на бензин. Оно не исключает их повышения», — добавил Турукалов.

«Касательно системных мер нужно понимать следующее: наиболее возможная мера — это не просто снизить акцизы на полгода и потом смотреть, что можно сделать ещё, а просто не отклоняться от изначального плана налогового манёвра. Если мы вернёмся в 2015 год — тот формат налогового манёвра предполагал, что акциз и на бензин, и на дизтопливо будет почти в два раза ниже, чем тот уровень акцизов, который действует сейчас», — подытожил эксперт.

Аналогичные претензии содержатся и в последнем отчёте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Там отмечается, что в соответствии с Налоговым кодексом акцизы с 2015 по 2017 год должны были вырасти на 5% на автомобильный бензин, на 15% на дизельное топливо. По факту в результате изменений в Налоговый кодекс акцизы на автомобильный бензин с 2015 по 2018 год выросли в 2 раза, на дизельное топливо — в 2,2 раза.

РИА Новости

«Ситуация 2018 года более сложная»

Вместе с тем в ФАС констатировали, что за минувшие три года рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствовал уровню инфляции. Причём, в то время как в 2016 году цены на нефтепродукты существенно отставали от темпов инфляции, за 2017 год цена на автомобильный бензин марки Аи-92 выросла на 9,53%, Аи-95 — на 7,2%, на дизельное топливо — на 5,47% и на авиационный керосин — на 18,22%.

При этом с начала 2018 года цена на Аи-92 выросла на 3,5%, на Аи-95 — на 3,4%, а на дизель — на 4,17% при росте инфляции на 1,2%.

«Ситуация 2018 года более сложная. Цены опережают темпы инфляции. Основными причинами роста цен являются повышение налогов и мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторного топлива на биржевых торгах», — заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Он добавил, что во избежание негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС принимает меры антимонопольного воздействия и вносит предложения по нормативному правовому регулированию, включая снижение акцизов на бензин и дизтопливо, а также введение гибкой шкалы акциза.

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Отмечается, что в первые месяцы 2018 года оптовые цены на бензин снижались, а на дизель оставались стабильными, тогда как с марта они начали повышаться вслед за ростом цен на мировых рынках и акцизов. При этом по состоянию на 21 мая 2018 года оптовые цены на бензин превысили розничные.

«Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60%», — сообщили в ФАС.

В ведомстве добавили, что для недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС принимает ряд мер, включая вынесение предупреждений нефтяным компаниям за создание дефицита топлива на внутреннем рынке, а также возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, во вторник, 22 мая, на заседании правительства было поручено Министерству финансов во главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым совместно с Минэнерго и ФАС до 28 мая 2018 года внести в правительство законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в ранее согласованных размерах, а также изменение структуры распределения доходов от указанных акцизов между федеральным и региональными бюджетами.