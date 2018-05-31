Бензин в России за неделю подорожал на 80 копеек

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Средние потребительские цены на бензин в России за период с 21 по 27 мая выросли на 80 копеек, говорится в материалах Росстата.
Бензин в России за неделю подорожал на 80 копеек
  • © Global Look Press

По данным ведомства, бензин Аи-92 подорожал на 81 копейку — до 41,09 руб. за литр. Цены марок Аи-95 и Аи-98 увеличились на 79 копеек, составив 44,06 руб. и 49,06 руб. за литр соответственно.

Рост стоимости бензина отмечался в 81 субъекте России, сильнее всего в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%. В Москве за данный период цены выросли на 2,2%.

Ранее представители крупнейших нефтяных компаний пообещали вице-премьеру Дмитрию Козаку удерживать текущие розничные цены на топливо.

За неделю с 21 по 27 мая бензин в Москве подорожал почти на рубль.

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