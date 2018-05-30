Нефтяники заявили о намерении удерживать текущие цены на бензин и дизтопливо

Представители крупнейших нефтяных компаний заявили о готовности удерживать текущие розничные цены на бензин и дизтопливо в России.

Об этом они заявили на экстренном заседании с вице-премьером Дмитрием Козаком.

«Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учётом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо», — сказал представитель вице-премьера Илья Джус РИА Новости.

Он добавил, что ожидается, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российские нефтяные предприятия увеличить производство и поставки топлива на внутренний рынок.

29 мая сообщалось, что цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли почти на рубль.