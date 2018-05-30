ФАС попросила нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российские нефтяные предприятия увеличить производство и поставки топлива на внутренний рынок, сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство запросило данные у трёх предприятий «Газпрома» в связи со снижением продаж нефтепродуктов.

Кроме того, «Роснефти» выдано предупреждение о прекращении в срок до 8 июня действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли почти на рубль.

23 мая правительство поручило Министерству финансов разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.