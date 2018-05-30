ФАС попросила нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российские нефтяные предприятия увеличить производство и поставки топлива на внутренний рынок, сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС попросила нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок
  • РИА Новости

«ФАС считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство запросило данные у трёх предприятий «Газпрома» в связи со снижением продаж нефтепродуктов.

Кроме того, «Роснефти» выдано предупреждение о прекращении в срок до 8 июня действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли почти на рубль.

23 мая правительство поручило Министерству финансов разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить