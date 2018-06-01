На Камчатке депутат сменил автомобиль на коня из-за роста цен на бензин

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский сообщил, что сменил автомобиль на коня из-за роста цен на бензин.

«В знак протеста я решил пересесть на своего мерина Ракету. Он бегает быстро. Написал письмо губернатору, ГИБДД, чтобы обеспечили коновязь возле заксобрания», — приводит Интерфакс слова Пучковского.

По его словам, в мае за два дня в регионе «поднялись цены за один литр топлива на автозаправках на сумму от 1 рубля до 6 рублей».

Он отметил, что на сессию заксобрания в конце июня намерен приехать на коне. По словам депутата, «заправка» коня на год обходится в 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тыс. рублей. Пучковский уточняет, что это дешевле, чем владение автомобилем.

31 мая сообщалось, что бензин в России за неделю подорожал на 80 копеек. 1 июня стало известно, что российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо.