В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали фиксацию цен на бензин

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо в России на уровне конца мая.

«Естественно, для потребителей это выгодно, поскольку цены немного отступят от тех позиций, которые есть сейчас, а главное — не будут расти дальше. Люди станут платить меньше за дизельное топливо и бензин, то есть здесь, во-первых, прямая выгода их кошельку. Автолюбители сразу же на себе это почувствуют. Во-вторых, весь мелкий бизнес, который что-либо перевозит на автотранспорте, придёт к тому, что можно понизить цены или хотя бы не закладывать их рост в стоимость конечного товара», — рассказал эксперт.

Юшков добавил, что в некоторой степени для нефтяников такая договорённость тоже является выгодной.

«Альтернативой для них были бы более жёсткие меры — рост экспортной пошлины на нефтепродукты. Это означало бы убытки для нефтяников, потому что сейчас они довольно большие объёмы экспортируют… Чтобы насытить внутренний рынок пришлось бы пожертвовать прибыльностью самих компаний. В этих условиях тот вариант, при котором они сами могут регулировать цены, для них наиболее предпочтителен», — заключил он.

Ранее Козак рассказал, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы.