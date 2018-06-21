Заводские настройки: как обновлённая статистика по росту промпроизводства может отразиться на ВВП России

В Минэкономразвития могут повысить оценку экономического роста России за 2017 год до 2% ВВП. Причиной стала улучшенная статистика Росстата по темпам развития промышленного сектора. Неожиданные для экспертов значения во многом связаны с новыми данными по военно-промышленному комплексу. Как производственные показатели могут в дальнейшем отразиться на экономике страны — в материале RT.

В Минэкономразвития намерены пересмотреть показатель динамики ВВП России за 2017 год. Так, вместо заявленных ранее 1,5% оценка экономического роста может быть улучшена до 2%. Об этом сообщается в июньском отчёте ведомства «Картина деловой активности». Основной причиной возможного изменения показателя стала обновлённая статистика по промышленному производству.

«По оценке Минэкономразвития России, произошедшее уточнение данных по промышленному производству при прочих равных условиях приведёт к повышению темпа роста ВВП в 2017 году на 3%. После получения и обработки Росстатом итоговой годовой отчётности предприятий всех видов экономической деятельности итоговая оценка темпа роста ВВП за 2017 год может составить около 2%», — отметили в ведомстве.

Ранее Росстат повысил показатель по росту промпроизводства в России за 2017 год с 1% до 2,1%. Кроме того, как отмечается в сопроводительном комментарии, статорган пересмотрел и данные за 2016 год.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, переоценка показателей является нормальной процедурой и происходит во всех странах мира. Во многом это связано с тем, что статистические офисы начинают получать дополнительную уточнённую информацию от респондентов за прошедший год. Тем не менее аналитики указывают на неординарность такого значительного и неожиданного повышения оценки роста промышленности.

«Столь кардинальный пересмотр выглядит очень необычно. Если посмотреть на производство в абсолютном объёме, то получается, что за 2016 и 2017 годы суммарно было произведено продукции на 1,4% больше, чем сообщалось ранее. Это очень много, и подобные радикальные пересмотры припомнить довольно трудно», — отметил в разговоре с RT директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Обновление статистики эксперты связывают с добавлением данных по производству в военно-промышленном комплексе. Речь идёт о ряде продукции ВПК, которая изначально не была учтена в расчётах Росстата.

«Главная причина переоценки связана с закрытой частью статистики — гособоронзаказом, поскольку ключевой пересмотр пришёлся на обрабатывающую промышленность, а в ней доля МСП (малого и среднего предпринимательства) невелика», — рассказал RT главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Согласно новым данным Росстата, в 2017 году рост в сфере обрабатывающих производств составил 2,5%. Примечательно, что предыдущее значение ведомство оценивало лишь в 0,2%.

Цепная реакция

Любопытно, что Росстат обновил не только статистику 2017 года, но и улучшил данные за I квартал 2018 года. Так, с января по март объёмы промпроизводства в России увеличились на 2,8% (вместо заявленных до этого 1,9%). В целом же за первые пять месяцев 2018 года рост промышленного сектора составил 3,2%. Как отмечается в комментарии федеральной службы, вышеуказанные значения ещё не являются итоговыми и будут пересмотрены в дальнейшем.

«С учётом новых сведений я прогнозирую, что промышленность в текущем году может вырасти на 3,6% против прежней оценки в 2,1%. Главные драйверы роста — обрабатывающее производство (оборонный комплекс, автомобилестроение, пищевая и химическая промышленность) и добывающее производство (нефть и газ)», — рассказал Владимир Тихомиров.

Как подчёркивают экономисты, наметившиеся статистические изменения в производственном секторе говорят и о возможности автоматического повышения оценки ВВП на 2018 год. По словам заведующего лабораторией исследований проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ Владимира Бессонова, промышленность занимает значительную часть в формировании валового внутреннего продукта страны — её доля составляет чуть менее 30%. На этом фоне вероятность улучшения прогноза по экономическому росту России допускают и в самом Минэкономразвития.

«Такой положительный пересмотр промпроизводства будет означать, что есть вероятность пересмотра ВВП в сторону повышения, но это произойдёт в конце года, когда традиционно Росстат производит пересмотр показателей за предыдущий год», — цитирует ТАСС главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

Напомним, согласно текущему прогнозу министерства, рост национальной экономики по итогам года 2018 ожидается вблизи уровня 1,6—2,1% ВВП. При этом уже с января по май 2018 года ВВП России вырос на 1,8%.