Силуанов рассказал о проекте индивидуального пенсионного капитала
- РИА Новости
По его словам, механизм ИПК позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы.
«Мы предусматриваем повышение объёма долгосрочных сбережений и системы пенсионных накоплений», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Как уточняется, Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с Центробанком. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.
Предполагается, что формироваться и храниться такой капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, в которые можно будет направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.
Отмечается, что стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.
В марте 2018 года Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.