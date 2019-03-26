Силуанов рассказал о проекте индивидуального пенсионного капитала

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) уже готов.

По его словам, механизм ИПК позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы.

«Мы предусматриваем повышение объёма долгосрочных сбережений и системы пенсионных накоплений», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Как уточняется, Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с Центробанком. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

Предполагается, что формироваться и храниться такой капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, в которые можно будет направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Отмечается, что стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

В марте 2018 года Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.