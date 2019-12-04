ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

«В бюджете ПФР предусмотрены дальнейшие меры по индексации пенсий и пособий. В частности, индексация опережающими рост инфляции темпами. В следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1000 рублей в месяц», — говорится в сообщении ведомства.

В ПФР уточнили, что после введения прибавки средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.

У участников Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.

В сентябре Минтруд сообщал, что с 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%.