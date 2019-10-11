Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный в 2 раза к 2022

Аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин заявил, что размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.

«Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает (прожиточный минимум пенсионера)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Также в Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января.