Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный в 2 раза к 2022

Короткая ссылка
Аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин заявил, что размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный в 2 раза к 2022
  • РИА Новости

«Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает (прожиточный минимум пенсионера)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Также в Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить