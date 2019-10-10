Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
  • РИА Новости

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января.

В сентябре сообщалось, что Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.

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