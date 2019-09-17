«Запуск планируется в январе 2021 года»: Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений

В январе 2021 года должны вступить в силу поправки в законодательство, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов. Соответствующее уведомление Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.

Запуск новой системы накопительных пенсий, при которой граждане за счёт личного дохода смогут финансировать будущие пенсионные выплаты, должен произойти в январе 2021 года. Об этом говорится в подготовленном Министерством финансов законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам текст проекта закона пока не опубликован, в настоящее время инициатива находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 30 сентября. До этого срока граждане могут оставить своё мнение и сделать предложения, направленные на улучшение представленной Минфином системы.

Цель инициативы заключается в предоставлении россиянам «возможности формирования за счёт личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».

Как отметили в ведомстве, такая необходимость возникла в связи с низким уровнем личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода.

В начале сентября Министерство финансов РФ направило в Минтруд законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП), в котором предлагается новая схема формирования добровольных пенсионных накоплений. Она должна будет заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разрабатывавшуюся с 2016 года Минфином и Центробанком России.

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По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, нововведение позволит решить вопрос с так называемыми молчунами, использующими частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части своей пенсии. В свою очередь, глава министерства Антон Силуанов подчеркнул, что участие в ГПП будет носить исключительно добровольный характер, при этом предусмотрены стимулы как для работников, так и для предприятий.

«Поэтому создаётся гарантированный продукт, интересный с точки зрения вычетов, позволяющий увеличить свои пенсионные накопления помимо той государственной пенсии, которую будет человек получать», — добавил Силуанов.

Добавим, что проект, представленный Министерством финансов, поддержали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и министр экономического развития Максим Орешкин.

«Нужно дождаться всех составляющих, но уже понятно, что за этим будущее»

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, общемировая практика показывает, что при личных отчислениях пенсии людей становятся выше обычного. Было бы неплохо, если бы подобная система появилась в России, добавил он.

«Если Минфин предложит понятный продукт и систему, пояснит, что пенсия будет в разы выше, люди на это пойдут. Сейчас есть практика вложения в недвижимость и получения так называемой второй пенсии со сдачи квартиры. С новым продуктом так делать не придётся. Ведь не у всех есть возможность приобрести недвижимость. Но теперь будет такой финансовый банковский продукт, когда можно будет вкладывать деньги — и они будут работать. Тем не менее сначала люди должны в это поверить. Нужно дождаться всех составляющих, но уже понятно, что за этим будущее. Человек должен иметь право копить себе на дополнительную пенсию», — сказал парламентарий в беседе с RT.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников, инициатива Минфина была ожидаемым шагом и пришла на смену модели индивидуального пенсионного капитала, в котором предполагалась «автоподписка», то есть граждане по умолчанию подключались бы к ней.

«По сути это восстановление накопительной пенсионной системы, которая находится сейчас в замороженном состоянии. По большому счёту эту инициативу можно только приветствовать, потому что тут достигаются два важных эффекта. Во-первых, это более уверенное обеспечение людей в старости», — заметил собеседник RT.

Во-вторых, как пояснил Масленников, деньги, которые поступят в рамках новой накопительной инициативы, будут иметь для государственной экономики вид длинного инвестиционного ресурса.

«Другое дело, что пока возникает масса вопросов, как она заработает. Потому что на сегодняшний день в добровольной пенсионной системе находится 6,2 млн человек, которые вложили в неё примерно один 1,2 трлн рублей. Это немало, но не тот расчётный эффект, на который можно было бы уповать», — отметил Масленников.