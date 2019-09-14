Задолженности и переплата: в ПФР назвали основания для уменьшения пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях могут быть уменьшены пенсии. Так, если у получателя есть штрафы или другие задолженности, по решению суда из его выплат будут удерживать 50—70% ежемесячно. Также из пенсии будут вычитать по 20%, если гражданин получал пособие выше, чем ему положено (например, не уведомил ПФР об изменении своего статуса). Кроме того, сумма может измениться в случае переезда в регион, где установлен другой коэффициент, используемый при расчёте выплат.

Так как юридически пенсии относятся к доходам гражданина, из них могут удерживать часть средств по решению суда. Об этом рассказали «Российской газете» в ПФР.

Так, если у пенсионера по его вине образовалась задолженность (например, из-за штрафов или вовремя не внесённой квартплаты), средства могут вычесть из его пенсии по решению суда.

В этом случае пенсионеру приходит соответствующее уведомление, пояснили в ПФР.

«При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Но если взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, суммы, которые назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%», — говорится в публикации издания.

Также государственные органы могут забрать часть пенсии в том случае, если в какой-то момент возникла переплата. В таком случае она будет удерживаться ежемесячно, не более чем в 20% от пенсии.

Ситуации с переплатой возникают, например, когда человек теряет право на её получение, но не уведомляет об этом соответствующие ведомства. Так, если трудоспособный получатель пособия по потере кормильца оканчивает обучение, он должен сам обратиться в ПФР и уведомить об этом.

Однако и в том случае, если человек не успевает это сделать, он может позже заполнить заявление о добровольном погашении задолженности — иначе средства спишут в судебном порядке.

Есть ещё одно обстоятельство, которое может повлиять на размер пенсии, — переезд в другой регион. В зависимости от субъекта РФ действуют разные коэффициенты.

Самые высокие коэффициенты в Чукотском автономном округе, в отдельных районах Республики Якутия, части Сахалинской области и на островах Северного ледовитого океана (за исключением островов Белого моря и Диксона).

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Повышение пенсий

Напомним, в пятницу, 13 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний размер пенсии в 2020 году увеличится до 15 тыс. рублей. Пенсия по старости, по её словам, составит около 16,4 тыс. рублей. При этом, согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2019 году инфляция составит 3,8%. В соответствии с этим, по словам Голиковой, вырастут и выплаты для инвалидов и ветеранов.

Также по теме Рост выше инфляции: средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом...

На данный момент средний размер пенсии в России — 14 150 рублей, что на 1,4% выше, чем годом ранее.

«Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%. Это превысило уровень инфляции в 2018 году. Такой подход будет применяться и далее», — сказала она.

По данным «Российской газеты», ссылающейся на пояснительную записку к бюджету ПФР, значительный рост пенсий запланирован также в 2021 и в 2022 годах.

Так, в 2021 году страховая пенсия, которая выплачивается неработающим гражданам по старости, вырастет на 6,9%, а в 2022-м — на 5,9%. Социальная, получатели которой — нетрудоспособные и не имеющие возможности получить страховую, увеличится на 2,6% и 3,1% соответственно.

Реформа накопительной части

Пенсионная система в России предусматривает деление выплат на две части: помимо страховой, есть и накопительная, которая копится на счёте и в дальнейшем может приносить доход.

Ранее в Минфине разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений. Документ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направлен в Минтруд.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — приводит РИА Новости текст сообщения Минфина.

Согласно документу, присоединение к новой системе исключительно добровольное. Для бизнеса будут предусмотрены налоговые льготы, а для граждан — соответствующие выплаты. Центробанк поддержал эту систему.