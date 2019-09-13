ЦБ поддержал предложенную Минфином систему добровольных пенсионных накоплений

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений.

«Да, мы поддерживаем это. Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперёд, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, поэтому здесь полностью поддерживаю», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление Набиуллина сделала в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Ранее в Министерстве финансов сообщили о новой схеме формирования добровольных пенсионных накоплений. Законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направили на согласование в Минтруд.

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