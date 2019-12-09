В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат

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В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае могут быть приостановлены пенсионные выплаты пожилым гражданам страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.
В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат
  • РИА Новости

В данном случае речь идёт о тех пенсионерах, которые не получают выплаты лично, а предоставляют это право по доверенности третьим лицам.

При этом они обязаны ежегодно являться в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своей регистрации по месту получения средств.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — пояснили в ПФР.

Там уточнили, что бывают случаи, когда после смерти пожилого гражданина его пенсию продолжают незаконно получать его родственники.

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.

В случае если по истечении указанного срока пенсионер не подтверждает факт регистрации, «начинает действовать технологическая приостановка выплат».

В ПФР отметили, что в случае невозможности личной явки пенсионера в отделение следует обратиться в мобильную клиентскую службу фонда, специалисты которой могут осуществить данную процедуру на дому.

Ранее стало известно об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 6,6% с 1 января 2020 года.

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