Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде также сообщили, что основанием для начисления пенсии могут быть сведения, которые содержатся в федеральных государственных информационных системах: реестре инвалидов, Едином реестре записей актов гражданского состояния, а также Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

В июле правительство России приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.