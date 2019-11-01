Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
- РИА Новости
«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства.
В Минтруде также сообщили, что основанием для начисления пенсии могут быть сведения, которые содержатся в федеральных государственных информационных системах: реестре инвалидов, Едином реестре записей актов гражданского состояния, а также Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
В июле правительство России приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.