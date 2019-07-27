Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям

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Российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Проектом распоряжения предлагается распределить дополнительно 4 343 340 тысяч рублей (общий объём иных межбюджетных трансфертов на выплату доплат в 2019 году составит 11 417 450,5 тысячи рублей)», — проинформировали в пресс-службе правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.

В ходе прямой линии он сообщил, что в 2019 году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05% при инфляции в 2018 году в 4,3%.

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