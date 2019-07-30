Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно новым правилам, размер прожиточного минимума будет рассчитываться по формуле, в которой будут учтены величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте России и в целом по стране за I и II кварталы текущего года, а также величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране на очередной финансовый год.

«В случае если величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте России... ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на текущий финансовый год, величина прожиточного минимума пенсионера... устанавливается в размере, установленном законом субъекта России на текущий финансовый год», — утверждается в документе.

Ожидается, что нововведение позволит исключить необоснованное занижение либо завышение отдельными субъектами размера прожиточного минимума пенсионеров, а также повысит уровень социальной поддержки россиян.

«Он (размер дополнительной социальной поддержки. — RT) будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — приводит ТАСС комментарий Медведева в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее правительство России приняло проект о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат пенсионерам.

«Реальное время» также передавало, что в Татарстане увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров до 7742 рублей.