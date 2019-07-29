В Татарстане увеличили размер прожиточного минимума
- РИА Новости
Из постановления республиканского кабмина следует, что за II квартал сумма составляла 9450 рублей.
Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум теперь установили на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7742 рубля, для детей — 9373 рубля.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
В июне ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону сообщало, что в республике намерены увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.