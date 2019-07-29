В Татарстане увеличили размер прожиточного минимума

В Татарстане изменили размер прожиточного минимума, сообщает «Реальное время».

Из постановления республиканского кабмина следует, что за II квартал сумма составляла 9450 рублей.

Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум теперь установили на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7742 рубля, для детей — 9373 рубля.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

В июне ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону сообщало, что в республике намерены увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.