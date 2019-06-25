В Удмуртии увеличат размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами

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В Удмуртии планируют увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
В Удмуртии увеличат размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, с 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты неработающему, не получающему пенсию и пособия по безработице родителю или опекуну вырастет до 10 тыс. рублей. В республике, с учётом районного коэффициента, выплата составит 11,5 тыс.

Перерасчёт будет выполнен в автоматическом режиме.

В мае сайт «Москва 24» сообщал, что в России упростили процедуру установления инвалидности.

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