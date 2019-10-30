Россияне назвали желаемый размер пенсий

Россияне считают, что для обеспечения достойной старости оптимальный размер пенсии должен составлять 40 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведённом Superjob.

Отмечается, что большинство опрошенных (29%) считают, что их основным доходом по наступлении пенсионного возраста будет работа или подработка, в то время как на государственную пенсию рассчитывают 22%.

Чаще других (26%) на государственную пенсию рассчитывают респонденты старше 45 лет.

Как сообщается, ожидания от пенсии различаются у мужчин и женщин: 42 100 и 37 500 рублей соответственно.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что пенсия за три года должна вырасти на 18%.

29 октября ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).