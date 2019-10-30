ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

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В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
  • РИА Новости

Он указал, что Госдумой в первом чтении был принят бюджет Пенсионного фонда, где «заложена позиция на три года о том, что пенсия растёт выше инфляции все годы».

«И за три года вырастает на 18%, то есть почти на 20%», — цитирует РИА Новости Дроздова.

Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Граждане смогут добровольно подключаться к новой системе и самостоятельно регулировать размер отчислений.

В начале сентября в ПФР предложили поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

Подробнее — в материале RT.

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