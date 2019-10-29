«Мы ориентируемся на развитые страны»: Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет. При этом все взносы будут защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Согласно задумке властей, россияне смогут добровольно отчислять на пенсию часть своей зарплаты и взамен получать налоговые льготы от государства. Так, пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.

«При зарплате в 40 тыс. рублей ежемесячно сотрудник может отчислять 2400 рублей в ГПП. С этой суммы гражданин не будет платить налог на доход физических лиц в размере 312 рублей. Таким образом, за год сумма, которая подпадает под освобождение от НДФЛ, составит 28,8 тыс., и россиянин сэкономит 3744 рубля», — объяснил в интервью RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

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Как ожидается, все отчисления выше 6% от зарплаты могут быть включены в уже существующий социальный налоговый вычет, который не должен превышать 120 тыс. в год. Об этом в беседе с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

В рамках ГПП гражданин будет самостоятельно определять сумму взноса и в случае необходимости сможет менять её неограниченное число раз. Более того, уплату пенсионных отчислений можно неоднократно приостанавливать на срок не более пяти лет. Как отмечают опрошенные RT эксперты, аналогичная система сегодня действует в большинстве развитых стран.

«Мы ориентируемся на развитые страны, а там граждане уже давно сами формируют свою пенсию. В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года, соответственно, правительство должно было предоставить решение этой задачи. Появление нового продукта во многом связано и со спросом у населения, люди хотят сами участвовать в формировании своей пенсии», — отмечает Вячеслав Абрамов.

Гражданин будет присоединяться к ГПП сразу же после первого взноса. С этого момента в течение шести месяцев россиянин может отказаться от участия в программе и получить обратно внесённые средства. Добровольное подключение к системе и возможность выхода из неё в течение полугода аналитики считают одним из принципиальных отличий ГПП от предыдущих инициатив руководства страны.

«Власти представили ГПП вместо предложенной ранее системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая оказалась непопулярной среди экспертов и россиян. Дело в том, что предыдущий законопроект носил обязательный характер для граждан, имевших слишком мало влияния на собственные пенсионные накопления. Поэтому сейчас участие в программе софинансирования будет добровольным», — отметил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Отметим, что в рамках ГПП россияне смогут получать накопленную пенсию либо по достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет с момента первого взноса. Всё это время средства будут защищены гарантией Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны, гарантированно, с третьей стороны, чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами», — цитирует РИА Новости Алексея Моисеева.

Новая система также предполагает возможность наследования накопленных средств. Как заявил во время презентации ГПП первый зампред ЦБ Сергей Швецов, наследники смогут сразу забрать накопленные средства и заплатить 13% от этой суммы или перевести деньги на свой личный счёт ГПП.

Как отмечают эксперты, россияне смогут самостоятельно подключаться к ГПП через портал госуслуг или подать письменное соглашение на участие в системе работодателю. При этом не желающие присоединяться к ГПП россияне по-прежнему будут получать только страховую пенсию в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Напомним, сегодня работодатель за счёт своих средств перечисляет в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы в размере 22% от заработной платы сотрудника.

«На текущей момент у «молчунов», которые не выбрали, чтобы у них была накопительная часть пенсии в размере 6%, все 22% идут в страховую часть, которая формируется государством. Я думаю, этот же принцип сохранится в новой программе», — заключил Вячеслав Абрамов.