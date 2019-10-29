Власти представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Как пишет РИА Новости, проект закона, который направлен на внедрение новой системы, был представлен первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и замглавы Минфина Алексеем Моисеевым.

ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны, гарантированно, с третьей стороны, чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами», — сказал Моисеев.

Отмечается, что пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ. Также будет предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы граждан, а также социальный вычет, если гражданин платит больше 6% от зарплаты.

Как указывается, ГПП станет добровольной системой. Договор при этом будет считаться заключённым с момента первого платежа. Размер взноса гражданин сможет определять сам без ограничений, но освобождаться от НДФЛ будет только 6% от зарплаты.

Менять размер взноса можно неоднократно, неограниченное число раз можно приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, который не превышает пяти лет.

Подчёркивается, что система предусматривает «период охлаждения» продолжительностью шесть месяцев с начала формирования ГПП. В этом случае будет возможно вернуть перечисленные в систему средства.

В сентябре Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений.

25 октября СМИ писали, что Минфин и ЦБ согласовали основные параметры новой системы. Тогда сообщалось, что её главной особенностью станет добровольное участие в проекте.