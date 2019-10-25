Минфин и ЦБ согласовали параметры новой системы накопительной пенсии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документа.
Новая система получила рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Участие в ней является добровольным.
Предполагается, что граждане сами смогут определять размер взноса в ГПП. Однако от уплаты НДФЛ освобождаются только те взносы, которые составляют менее 6% от уровня заработной платы.
По данным источников, россияне смогут переводить накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП.
В сентябре стало известно, что переход на новую систему накопительных пенсий может состояться в январе 2021 года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений.