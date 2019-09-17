Назван возможный срок перехода на новую систему накопительных пенсий

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Согласно информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.
Назван возможный срок перехода на новую систему накопительных пенсий
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Отмечается, что публичные обсуждения проекта начнутся 17 сентября и продлятся до 30 сентября.

Ранее в Минфине рассказали о разработке законопроекта о новой системе добровольных накоплений. Рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте». В ведомстве отметили, что данная система предполагает добровольное присоединение граждан и налоговые преференции для участников.

Также уточняется, что к новой системе можно будет присоединить имеющиеся у граждан накопления в системе обязательного пенсионного страхования.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений.

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