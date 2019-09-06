Минфин рассказал о разработке новой системы добровольных накоплений

Короткая ссылка
Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Минфин рассказал о разработке новой системы добровольных накоплений
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Отмечается, что рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте».

В Минфине рассказали, что данная система предполагает добровольное присоединение граждан и налоговые преференции для участников.

Также уточняется, что к новой системе можно будет присоединить имеющиеся у граждан накопления в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее правительство России поддержало законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до достижения пенсионного возраста. По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать самозанятых и лиц, имеющих иждивенцев и наёмных работников, к накоплению будущей пенсии.

В конце августа сообщалось, что Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября. Уточняется, что ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить