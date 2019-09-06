Минфин рассказал о разработке новой системы добровольных накоплений

Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте».

В Минфине рассказали, что данная система предполагает добровольное присоединение граждан и налоговые преференции для участников.

Также уточняется, что к новой системе можно будет присоединить имеющиеся у граждан накопления в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее правительство России поддержало законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до достижения пенсионного возраста. По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать самозанятых и лиц, имеющих иждивенцев и наёмных работников, к накоплению будущей пенсии.

В конце августа сообщалось, что Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября. Уточняется, что ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.