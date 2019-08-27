Минфин и ЦБ представят новую модель формирования пенсионных накоплений

Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.

«Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ. — RT), наверное, через неделю объявим вам все детали», — цитируют РИА Новости ответ замминистра финансов Алексея Моисеева на вопрос о законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Чиновники также заявили, что новая модель не будет, как предполагалось раньше, называться ИПК.

Уточняется, что ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

Формироваться и храниться такой капитал, как предполагается, будет в негосударственных пенсионных фондах, в которые можно будет направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что механизм ИПК позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы. Отмечается, что стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

В марте 2018 года Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала.