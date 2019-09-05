Правительство России поддержало проект о негосударственных пенсиях
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- РИА Новости
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию составит 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.
При этом некоторые категории граждан, в частности инвалиды и работники Крайнего Севера, смогут получать выплаты в ещё более раннем возрасте.
По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать самозанятых и лиц, имеющих иждивенцев и наёмных работников, к накоплению будущей пенсии.
Планируется, что Госдума рассмотрит проект в осеннюю сессию.
Ранее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах внести на рассмотрение соответствующий законопроект.
Также сообщалось, что в начале сентября будет представлена новая модель формирования накоплений.