В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
По его словам, проект планируется внести на рассмотрение до конца мая, а в случае одобрения он может вступить в силу уже в 2019 году.
Отмечается, что этот законопроект должен уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений в 2018 году.
Как уточняется, клиенты таких фондов смогут получать накопления по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос изменения пенсионного законодательства «чувствительный и важный».
В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал принятое решение самым трудным за последнее десятилетие.
3 октября глава государства подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию.