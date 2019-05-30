В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

По его словам, проект планируется внести на рассмотрение до конца мая, а в случае одобрения он может вступить в силу уже в 2019 году.

Отмечается, что этот законопроект должен уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений в 2018 году.

Как уточняется, клиенты таких фондов смогут получать накопления по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос изменения пенсионного законодательства «чувствительный и важный».

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал принятое решение самым трудным за последнее десятилетие.

3 октября глава государства подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить