Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
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- РИА Новости
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с 1 января была проведена индексация пенсий по старости неработающим пенсионерам на 7,05%, с 1 апреля — индексация социальных пенсий на 2%, в августе осуществлена корректировка страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров.
«Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам, отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.
Ранее сообщалось, что пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря.
Подробнее — в материале RT.