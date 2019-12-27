Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

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Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии по старости в 2019 году до 15,5 тыс. рублей.
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 1 января была проведена индексация пенсий по старости неработающим пенсионерам на 7,05%, с 1 апреля — индексация социальных пенсий на 2%, в августе осуществлена корректировка страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров.

«Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам, отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.

Ранее сообщалось, что пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря.

Подробнее — в материале RT.

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