В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

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Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете» рассказал об индексации пенсии уволившихся пенсионеров.
В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров
  • АГН «Москва»

Он отметил, что пенсия работающих пенсионеров после их увольнения индексируется с 2016 года.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет равна 93 рублям) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составит 5686 рублей). Таким образом, происходит перерасчёт», — пояснил Дроздов.

Если пенсионер примет решение вернуться на работу, то проведённую индексацию не отменят, заявили в ПФР.

Ранее сообщалось, что пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря.

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