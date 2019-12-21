С 30 декабря: Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

Российские пенсионеры начнут получать пенсии за январь уже с 30 декабря. В пресс-службе Пенсионного фонда России добавили, что они уже будут проиндексированы на 6,6%. После введения прибавки размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем вырастет до 16,4 тыс. рублей.

Пенсия за январь начнёт поступать на банковские карты российских пенсионеров с 30 декабря. Также с 3 января начнётся доставка получателям пенсий через «Почту России». Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств на карту за январь 2020 года начнётся с 30 декабря. Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», доставка будет организована по стандартному графику — начиная с 3 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги «Почте России», а с 27 декабря — в банки, в том числе в Сбербанк.

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Также в Пенсионном фонде добавили, что для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. О прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года ПРФ заявлял ещё в начале декабря. В фонде уточнили, что после введения прибавки размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем вырастет до 16,4 тыс. рублей.

У участников Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, доход увеличится до 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Как сообщал представитель Минтруда, благодаря индексации повышенные пенсии будут получать более 30 млн российских граждан.

Об индексации пенсий в ходе пресс-конференции говорил российский лидер Владимир Путин. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о продолжении индексации после 2024 года.

«В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас 3,25%, то есть темп в два раза выше будет индексации пенсии, чем инфляции... И после того срока, который вы назвали, индексации будут, безусловно, продолжаться», — сказал президент.

Кроме того, 13 декабря Путин одобрил подписание соглашения о пенсионном обеспечении работников на территории стран Евразийского экономического союза. По проекту соглашения, каждое государство ЕАЭС определяет право на пенсию согласно своему законодательству и учитывая стаж работы на своей территории. В случае, если данного стажа работы не хватает для получения пенсии, то учитывается стаж работы в других странах ЕАЭС в соответствии с законодательством каждого из этих государств, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени.

Другое пенсионное нововведение касалось надбавок для сельских жителей. В сентябре в Госдуме предложили отменить обязательное проживание в сельской местности для получения 25-процентной доплаты к пенсии для селян.

По действующему закону, 25%-ная доплата полагается не всем сельским жителям, а только тем, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий и продолжает жить в селе в период получения пенсии. В Госдуме отметили, что такое положение ущемляет права пенсионеров, проживших в сельской местности всю жизнь и имеющих стаж более 35 лет, но по состоянию здоровья и старости переехавших в городскую местность.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Кроме того, в марте 2019 года Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам. О нововведении рассказывал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Что происходило до настоящего времени: например, если пенсия равна 7 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе — 9 тыс., значит, пенсионер получает доплату в размере 2 тыс. С 1 января пенсию проиндексировали, и теперь она 7,5 тыс., а раз ПМП остался 9 тыс., значит, доплата уменьшилась до 1,5 тыс. рублей», — сказал он в интервью «Российской газете».

Согласно новым правилам, сначала с помощью социальной доплаты пенсионные начисления должны доводиться до прожиточного минимума, а затем необходимо проводить их индексацию.

Кроме того, прожиточный минимум пенсионеров в целом по стране будет устанавливаться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и законом о федеральном бюджете, а каждый регион сможет уточнять размер выплат в соответствии с правилами, которые разработает правительство.

Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, новый закон необходим, чтобы оказать помощь малообеспеченным пенсионерам. Он добавил, что документ коснётся более 4 млн человек.