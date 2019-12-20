ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

«Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств на карту за январь 2020 года начнётся с 30 декабря», — говорится в сообщении.

Как отмечается, получателям через «Почту России» их доставят по стандартному графику — начиная с 3 января.

В ПФР добавили, что для неработающих пенсионеров эти выплаты будут проиндексированы на 6,6%.

Ранее там уточнили, что после прибавки размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем увеличится до 16,4 тыс. рублей.