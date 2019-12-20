ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
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«Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств на карту за январь 2020 года начнётся с 30 декабря», — говорится в сообщении.
Как отмечается, получателям через «Почту России» их доставят по стандартному графику — начиная с 3 января.
В ПФР добавили, что для неработающих пенсионеров эти выплаты будут проиндексированы на 6,6%.
Ранее там уточнили, что после прибавки размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем увеличится до 16,4 тыс. рублей.