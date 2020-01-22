Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает предусмотреть для многодетных отцов в России возможность досрочного выхода на пенсию. Соответствующий проект внёс Госсовет Удмуртской Республики.

Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет (ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет значений 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно), указывают авторы проекта.

Они напоминают, что в целях «смягчения последствий» по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трёх и четырёх детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

«Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, вносимые изменения призваны укрепить институт семьи с детьми и обеспечить его материальной поддержкой в перспективе.

Ранее Минтруд рассказал, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.

Как указали в ведомстве, такая пенсия назначается не ранее, чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода, а для её назначения нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

В министерстве отметили, что перед принятием решения проводится анализ состояния рынка труда.

В начале декабря занимавший тогда должность премьера Дмитрий Медведев рассказал, что одним из самых сложных для него было решение по пенсионной реформе.